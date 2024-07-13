Экономика

Работы валом: в Волгоградской области отчитались о низкой безработице

Экономика 13.07.2024 14:25
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13.07.2024 14:25


В Волгоградской области уровень зарегистрированной безработицы падает – на одного соискателя в настоящее время приходится 10 вакансий. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 13 июля, облкомтруд.

- За шесть месяцев 2024 года численность безработных сократилась более чем на 1,4 тысячи человек в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, - заявили в профильном комитете. - Снизился уровень зарегистрированной безработицы — на текущий момент показатель составляет 0,18%.

По состоянию на 31 мая текущего года Волгоградская область находится на втором месте в Южном федеральном округе по уровню зарегистрированной безработицы с показателем 0,2%. Это ниже среднероссийского уровня, который составляет 0,5%.

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