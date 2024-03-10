- Я работал на руководящей должности в сфере коммуникаций, организация была ликвидирована около двух лет назад, после чего я обратился за помощью в поиске работы в центр занятости. Там я стоял на учете все это время, имел статус безработного, но равноценной должности мне подобрать так и не смогли. А пару недель назад меня огорошили – предложили устроиться грузчиком на один из заводов. Я отказался, так как по состоянию здоровья и возрасту, а мне уже 60 лет, не могу выполнять тяжелую физическую работу. После чего мне заявили, что снимают меня с учета, - поделился мужчина.
По словам Алексея, он общался с другими посетителями центра занятости, которые оказались в такой же ситуации.
- Предлагают два раза любую работу, даже, если она не соответствует образованию, квалификации, ты отказываешься, и тебя снимают с учета. За эти два года, что я посещал это учреждение, изменилось не только это. Если раньше там всегда было много людей, то сейчас уже никаких очередей к инспекторам не наблюдается. Такое ощущение, что, то ли всем работу нашли, то ли массово всех лишают статуса безработных, - продолжает собеседник информагентства.
Между тем, корреспондент V102.RU пообщался на условиях анонимности с одним из сотрудников центра занятости, который оценил ситуацию на рынке труда с другой стороны.
- Сейчас работодатели остро нуждаются в сотрудниках, но многие, особенно из тех, кто достаточно длительное время стоит на учете в центрах занятости, не хотят перестраиваться, переобучаться, хотя им и предлагаются многочисленные курсы для получения востребованной профессии. Получается парадокс – работа есть, люди нужны, но безработные упрямо отказываются от любых предложений и ждут именно той работы, которую они потеряли, и готовы потратить на это годы. Но чудес, как правило, не бывает, - поделился сотрудник центра занятости.
В облкомтруде также прокомментировали сложившуюся ситуацию в сфере занятости.
- По информации облкомтруда, в соответствии с действующим законодательством, требования к подбору подходящей работы не изменились. Центры занятости населения подбирают гражданам работу с учетом их образования и должности по последнему месту работы. Работа с низкой квалификацией предлагается гражданам, которые, например, не имеют образования, длительное время не работали, были уволены за нарушение трудовой дисциплины. В случае отказа от двух вариантов подходящей работы граждане не признаются безработными, - подчеркнули в комитете.
В ведомстве также отметили, что в соответствии с новым Законом о занятости граждане снимаются с учета в качестве безработных за отказ от двух вариантов подходящей работы. При этом, как указано ранее, работа с низкой квалификацией предлагается в случае отсутствия образования, трудовой деятельности в течение длительного времени и т.д.
Между тем, напомним, по последним данным, в Волгоградской области уровень безработицы составил рекордно низкое значение 0,23% - это ниже, чем региональный показатель 2023 года (0,35%) и ниже показателя в среднем по Российской Федерации (0,6%). Сейчас для волгоградцев доступны 23 тысячи предложений от работодателей. В ведомстве поясняли, что снижению уровня безработицы способствуют в том числе и реализуемые в волгоградском регионе меры поддержки граждан, программа субсидированного найма, реализация мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».