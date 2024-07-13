Спорт

На Волгоград Арену привезли комплект медалей Суперкубка

Спорт 13.07.2024 11:39
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13.07.2024 11:39


На Волгоград Арену организаторы доставили медали участникам матча за OLIMBET Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 13 июля, и начнется в 20-30 ч., сообщает V102.RU.
 
На стадион привезли комплект золотых наград, которые будут вручены футболистам и тренерам победившей команды в ходе церемонии награждения после окончания встречи. В случае ничьи в основное время обладатель трофея будет определен в серии пенальти.
 
Отметим, что «Зенит» является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке — восемь раз сине-бело-голубые выигрывали данный титул. В то же время «Краснодар» впервые в своей истории примет участие в матче за Суперкубок страны.
 
Фото: OLIMBET Суперкубок России / t.me

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