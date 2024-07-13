На Волгоград Арену привезли комплект медалей Суперкубка

На стадион привезли комплект золотых наград, которые будут вручены футболистам и тренерам победившей команды в ходе церемонии награждения после окончания встречи. В случае ничьи в основное время обладатель трофея будет определен в серии пенальти.
Отметим, что «Зенит» является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке — восемь раз сине-бело-голубые выигрывали данный титул. В то же время «Краснодар» впервые в своей истории примет участие в матче за Суперкубок страны.
Фото: OLIMBET Суперкубок России / t.me