На Волгоград Арену привезли комплект медалей Суперкубка





На Волгоград Арену организаторы доставили медали участникам матча за OLIMBET Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 13 июля, и начнется в 20-30 ч., сообщает V102.RU.

На стадион привезли комплект золотых наград, которые будут вручены футболистам и тренерам победившей команды в ходе церемонии награждения после окончания встречи. В случае ничьи в основное время обладатель трофея будет определен в серии пенальти.Отметим, что «Зенит» является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке — восемь раз сине-бело-голубые выигрывали данный титул. В то же время «Краснодар» впервые в своей истории примет участие в матче за Суперкубок страны.