Павел Кукуян рассудит матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке

Судья Павел Кукуян в качестве главного арбитра обслужит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», который состоится 13 июля на Волгоград Арене и начнется в 20-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Андрей Образко и Адлан Хатуев станут ассистентами Кукуяна. Резервным судьей назначен Евгений Буланов. Видеоарбитры – Владимир Москалёв и его помощник Артём Чистяков.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что накануне, 10 июля, трофей Суперкубка был доставлен в Волгоград в сопровождении легенд российской сборной Романа Широкова, Евгения Алдонина и Юрия Жиркова.

Фото: официальный сайт Российского футбольного союза.