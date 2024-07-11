Спорт

Павел Кукуян рассудит матч «Зенита» и «Краснодара» в Суперкубке

Спорт 11.07.2024 11:51
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11.07.2024 11:51

 

Судья Павел Кукуян в качестве главного арбитра обслужит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», который состоится 13 июля на Волгоград Арене и начнется в 20-30 ч., сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Андрей Образко и Адлан Хатуев станут ассистентами Кукуяна. Резервным судьей назначен Евгений Буланов. Видеоарбитры – Владимир Москалёв и его помощник Артём Чистяков.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». 

Напомним, что накануне, 10 июля, трофей Суперкубка был доставлен в Волгоград  в сопровождении легенд российской сборной Романа Широкова, Евгения Алдонина и Юрия Жиркова. 

Фото: официальный сайт Российского футбольного союза.

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