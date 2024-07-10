Mash: волгоградец на спор спрыгнул с моста в Москве и разбился





Житель Волгоградской области погиб после того, как на спор прыгнул в воду с Крылатского моста в Москве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash, трагедия произошла на глазах девушки, которая снимала затею возлюбленного на камеру смартфона.





– 28-летний Павел из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и её подруги. Дальше – классический разговор, кому не слабо сигануть с высоты в воду. И мужчина решился. В итоге ударился плашмя о воду и мгновенно потерял сознание, – передает Mash.

Прибывшие спасатели достали из воды уже бездыханное тело волгоградца.

Видео: Mash / Telegram