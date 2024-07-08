Волгоградцам разъяснили, кто должен заплатить налоги до 15 июля

Экономика 08.07.2024 13:35
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08.07.2024 13:35
НДФЛ с доходов, полученных в 2023 году, необходимо уплатить не позднее 15 июля. Об этом напомнили в УФНС России по Волгоградской области, передает V102.RU. 15 июля 2024 года – последний день уплаты НДФЛ с доходов, исчисленных в декларации 3-НДФЛ за 2023 год, пояснили в ведомстве.
Какие категории граждан должны это сделать?
индивидуальные предприниматели;
нотариусы, занимающиеся частной практикой;
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Также должны заплатить налоги до 15 июля должны граждане, у которых при декларировании доходов по итогам 2023 года возникла обязанность по уплате налога.
К ним относятся:
получившие доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения;
получившие в дар подарки имущественного характера не от близких родственников;
получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
получившие выигрыши от операторов лотерей, организаторов азартных игр в размере, не превышающем 15 тыс. рублей;
получившие доход от сдачи имущества в аренду;
получившие доходы от зарубежных источников.
Оплатить исчисленный налог удобнее всего с помощью онлайн-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/#fl). Пользователи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/) (а также его мобильной версии «Налоги ФЛ») и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (https://lkip2.nalog.ru/lk#/login) могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн.
В УФНС напомнили, что с 16 июля 2024 года за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России. В связи с этим управление рекомендует позаботиться о своевременности уплаты налогов во избежание образования задолженности.
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