Волгоградцам разъяснили, кто должен заплатить налоги до 15 июля

не позднее 15 июля. Об этом напомнили в УФНС России по Волгоградской области, передает V102.RU. 15 июля 2024 года – последний день уплаты НДФЛ с доходов, исчисленных в декларации 3-НДФЛ за 2023 год, пояснили в ведомстве.

НДФЛ с доходов, полученных в 2023 году, необходимо уплатить