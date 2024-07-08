Клещи инфицировали четырех жителей Волгоградской области

Здравоохранение 08.07.2024 10:56
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08.07.2024 10:56
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Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малыша06.07.2024 08:17
Здравоохранение 06.07.2024 08:17
Врачи вживили волгоградке конструкцию из искусственных сосудов02.07.2024 15:40
Здравоохранение 02.07.2024 15:40
Каркас новой подстанции скорой помощи возвели на юге Волгограда15.06.2024 11:25
Здравоохранение 15.06.2024 11:25
Страдающая 34 года редкой болезнью женщина узнала в Волгограде точный диагноз28.05.2024 18:57
Здравоохранение 28.05.2024 18:57
Впервые в Волгограде удалили камни пациенту с пересаженной печенью27.05.2024 18:04
Здравоохранение 27.05.2024 18:04
Волгоградцы перестали массово болеть простудами21.05.2024 08:14
Здравоохранение 21.05.2024 08:14
В волгоградские больницы деньгами заманили 19 врачей19.05.2024 15:54
Здравоохранение 19.05.2024 15:54
В Волгограде к 2030 году откроют новые поликлиники: рассказываем, в каких районах16.05.2024 16:42
Здравоохранение 16.05.2024 16:42
Как правильно поменять поликлинику: советуют эксперты ОМС14.05.2024 17:39
Здравоохранение 14.05.2024 17:39
В Волгоградской области назвали 27 лучших врачей06.05.2024 19:13
Здравоохранение 06.05.2024 19:13
Угрожающий пневмонией вирус продолжает атаковать волгоградцев23.04.2024 12:43
Здравоохранение 23.04.2024 12:43
Как оценить свое репродуктивное здоровье? Инструкция от экспертов ОМС16.04.2024 09:31
Здравоохранение 16.04.2024 09:31
Волгоградцы стали реже болеть агрессивной формой гриппа16.04.2024 08:37
Здравоохранение 16.04.2024 08:37
В Волгоградской области обновили еще одну поликлинику при ЦРБ10.04.2024 16:50
Здравоохранение 10.04.2024 16:50
В Волгограде гражданину Китая спасли кисти рук10.04.2024 15:45
Здравоохранение 10.04.2024 15:45