Волгоградцам напомнили об уплате ряда налогов до 28 октября: список

28 октября истекает срок уплаты ряда налогов. Как сообщает V102.RU, в УФНС России по Волгоградской области напомнили, какие именно обязательные платежи необходимо совершить налогоплательщикам не позднее указанной даты.

Так, к 28 октября необходимо уплатить:

- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за сентябрь 2024 г.;

- первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за четвертый квартал 2024 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за сентябрь 2024 г.;

- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 октября 2024 г.;

- авансовый платеж по НДФЛ за 9 месяцев 2024 г.;

- 1/3 НДС за третий квартал 2024 г.;

- авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2024 г.;

- авансовый платеж по транспортному налогу за третий квартал 2024 г.;

- авансовый платеж по земельному налогу за третий квартал 2024 г.;

- авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2024 г.;

- налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, за сентябрь 2024 г.;

- ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя за сентябрь 2024 г.;

- НДПИ за сентябрь 2024 г.;

- налог на профессиональный доход за сентябрь 2024 г.;

- акцизы за сентябрь 2024 года.

Кроме того, не позднее 5 ноября текущего года необходимо уплатить сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 октября 2024 года.