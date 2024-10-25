4-километровая пробка из-за ДТП образовалась в Заволжье

Автомобилисты сообщают о дорожной аварии в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, которая спровоцировала огромную пробку в этом направлении, передает V102.RU.

- Огромная пробка от Лебяжьей и до Бурковского, - утверждают автомобилисты. В местных пабликах появилось и видео ДТП с участием легкового автомобиля и грузового фургона. Данных о пострадавших нет.





По информации сервиса «Яндекс. Карты», действительно в этом направлении образовалась пробка протяженностью в 4 километра. Затрудненное движение в целом наблюдается на участке от Госпитомника до поворота на Лебяжью поляну.





Видео: Волгоград на колесах / t.me