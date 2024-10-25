В Волгоградской области высадили 55-милионное дерево акции «Сохраним лес»

Общество 25.10.2024 19:11
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25.10.2024 19:11
Более 300 волгоградцев стали участниками масштабной высадки деревьев, которая прошла сегодня на площадке спортивной школы «Юный ястреб» имени Героя Советского Союза Александра Числова в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Территорию спортклуба украсили 1000 акаций, одна из которых стала 55-милионным деревом проекта. Знаковой высадкой участники приблизили сегодня шестой сезон проекта «Сохраним лес» к намеченной цели – высадке 70 миллионов деревьев во всех регионах России.
К участникам акции присоединился Председатель Облкомприроды Алексей Сивокоз, который отметил важность мероприятия и подчеркнул, что территория спортивной школы «Юный ястреб» для проведения центрального мероприятия акции выбрана не случайно.
– Здесь создается и развивается центр патриотического воспитания молодежи – ребята оборонно-спортивного лагеря «Авангард» сегодня участвуют в нашем мероприятии, а ведь это и есть воспитание патриотизма, бережного и ответственного отношения к природе, своему краю. Такие акции способствуют не только увеличению количества зеленых насаждений, но и, что особенно важно, привлечению внимания населения к проблеме сохранения лесов и в целом повышению уровня экологической культуры населения, – сказал Алексей Сивокоз.
Озеленять территорию спортивного авиаклуба приехали сотни участников, среди которых – представители генерального партнера акции – Сбера, а также ОАО «РЖД» движения «Экосистема», региональных вузов и техникумов.
Партнерство Сбера с акцией «Сохраним лес» – это не разовая инициатива, а результат многолетнего сотрудничества: в своей работе компания особое внимание уделяет поддержке экологии. Высадка деревьев – это вклад в восстановление лесов и большая экологическая миссия, в которую Сбер вовлекает не только своих сотрудников, но все население страны.
– Мы с гордостью принимаем участие в этой значимой миссии, направленной на восстановление лесов, которые являются жизненно важной частью нашей экосистемы. Каждый человек, независимо от своего местоположения или возрастной категории, способен внести свой уникальный вклад в улучшение экологической ситуации и стать участником масштабных изменений, имеющих глобальное значение. Проект наглядно демонстрирует, что забота о природе — это коллективная ответственность, и мы намерены продолжать активное содействие для создания лучшего будущего, – прокомментировала управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина.
На акции «Сохраним лес» по инициативе Сбера прошла тематическая эковикторина, самые активные участники получили призы. Участникам также рассказали о платформе «Сберегаем вместе», на которой можно найти много полезной информации об экологичном образе жизни.
К участникам масштабной высадки присоединилась и популярный блогер Мари Добро. Девушка отметила, что в своей жизни старается придерживаться принципов экологичного образа жизни и поддерживать такие полезные для природы инициативы. Мари рассказала, что высадка деревьев уже вошла в список её экопривычек.
– Самое приятное для меня, что я уже второй раз лично участвую в этом масштабном проекте и высаживаю деревья в поддержку акции «Сохраним лес». Сегодня мне посчастливилось оказаться в Волгограде. Вместе с волонтерами и студентами мы высадили целую тысячу саженцев акаций, прокачали свои знания о лесе в эковикторине «Сберегаем вместе», отведали настоящей полевой кухни и просто насладились красотами региона. Было здорово! Волгоград теперь в моем сердце, – добавила Мари Добро.
В этом году к участию в акции «Сохраним лес» в Волгоградской области планируется привлечь максимальное число волонтеров и высадить рекордное количество – 150 тысяч – деревьев. Первыми к посадкам приступили сотрудники Алексеевского, Арчединского, Быковского и Волгоградского лесничеств. До конца октября к акции присоединятся все 22 лесничества региона.
Волгоградская область становится активным участником акции уже в шестой раз. За это время на территории региона с привлечением почти 10 тысяч волонтеров высажено 410 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород.
Напомним, Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Организаторами выступают АНО «Сад Памяти», всероссийское движение «Экосистема», при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Цель акции – восстановление лесов после пожаров, снижение негативных последствий климатических изменений, увеличение площади лесов и зеленых зон.
Самый масштабный проект по восстановлению лесов в стране – акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года в рамках исполнения Указа Президента В. В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в поддержку национального проекта «Экология».
Фото: Сбербанк
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