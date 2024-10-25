Отсидевший 26 лет в тюрьме камышанин пытался изнасиловать двух девушек





В Камышине Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который подозревается в двух покушениях на изнасилование. Как сообщили V102.RU в СУ СКР России по Волгоградской области, рецидивист в настоящее время задержан.

Установлено, что днем 19 октября этого года подозреваемый выследил 18-летнюю камышанку, после чего зашел за ней в подъезд, где начал домогаться. Несмотря на то, что нападавший угрожал убить ее, девушка сумела дать отпор, привлекая внимание громкими криками. Испугавшись, злоумышленник скрылся, а потерпевшая в этот же день обратилась в полицию.

— Сотрудниками территориального подразделения СКР были тщательно изучены записи камер наружного наблюдения и в кратчайшие сроки во взаимодействии с оперативными службами полиции установлена личность фигуранта. Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. В местах лишения свободы он отбыл в общей сложности более 26 лет, освободившись из мест заключения два месяца назад, — рассказала официальный представитель ведомства Наталия Рудник.

В ходе расследования выяснилось, что спустя два дня, утром 21 октября, подозреваемый снова предпринял попытку изнасилования. На этот раз он встретил женщину, которая направлялась на работу, и предложил ей познакомиться. Получив отказ, он достал из кармана веревку и начал ей душить жертву, угрожая убийством, если она откажется вступить с ним в половую связь. Потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника и убежать.

— В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы по уголовному делу, — добавила Наталия Рудник.