Силовики задержали волгоградского бизнесмена с контрабандой почти на 3 млн рублей





В Волгоградской области оперативные сотрудники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МВД России задержали предпринимателя, торговавшего в своих магазинах контрабандными сигаретами. По сообщению пресс-службы УФСБ, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела.





– В Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 51-летнего жителя региона, подозреваемого в организации канала поставки контрафактной табачной продукции на территорию Руднянского района. В результате обысков магазинов, принадлежащих мужчине и его близким, гаражных боксов и его автомобиля из незаконного оборота изъято 21 458 пачек контрафактных сигарет без акцизных марок РФ на общую стоимость более 2,8 млн рублей, – сообщила официальный представитель УФСБ России Виктория Ямщикова.

Сотрудниками ОМВД России по Руднянскому району в отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК России. Комплекс запланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области