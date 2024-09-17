Волгоградцев приглашают проверить голову

Волгоградская областная клиническая больница №1 объявила День открытых дверей 18 сентября, передает V102.RU. По информации облздрава, любой желающий в этот день может обратиться за консультацией по вопросам ранней диагностики рака головы и шеи к врачам ЦАОП ВОКБ №1 без направления по предварительной записи.

Записаться на консультацию можно по телефонам: 8(8442)33-83-39 - регистратура; 8 (8442) 43-81-91 - Контактно-информационный центр.

В День отрытых дверей с 08:00 до 12:00 будут принимать врачи-онкологи, врач-оториноларинголог и врач-стоматолог.