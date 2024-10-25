Общество

УФАС выписало MegaMarket 200-тысячный штраф за неправду в рекламе

Общество 25.10.2024 11:07
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25.10.2024 11:07


Арбитражный суд поддержал Волгоградское УФАС в деле о недостоверной рекламе MegaMarket. Как рассказали в антимонопольном органе, общество умалчивало о наличии исключений для ряда категорий товаров, а текст рекламы, наоборот, сообщал о скидке на любые покупки. Теперь организации предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Как ранее сообщалось информагентством, решение было вынесено с предписанием об устранении нарушения, так как на момент его вынесения рекламные сообщения продолжали рассылаться. В установленный срок MegaMarket предписание исполнил, новые рассылки стали сопровождаться указанием и ссылками на конкретные акционные товарные группы. Однако маркетплейс решил обжаловать решение суда. 

– Основным доводом Мегамаркета по рекламному делу было то, что смс были адресованы определённому кругу лиц - клиентам маркетплейса с конкретными присвоенными каждому персональными промокодами. Пожалуй, это было первое судебное дело, когда предметом рассмотрения было то, является ли рекламой информация, имеющая целью продвижение на рынке компании, но содержащая индивидуальные промокоды для каждого получателя, – рассказали в пресс-службе ведомства. 

Однако суд поддержал позицию Волгоградского УФАС России как относительно рекламного характера рассылок, так и относительно недостоверности спорной рекламы. Судебное решение первой инстанции вступило в законную силу, так как MegaMarket не подавал апелляционную жалобу.

– На днях должностное лицо Волгоградского УФАС России вынесло в отношении ООО «Маркетплейс» постановление о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за указанное нарушение рекламного законодательства, – добавили в управлении. 

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