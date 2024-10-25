Волгоградке грозит колония за фиктивную прописку 8 иностранцев

Жительница Советского района Волгограда подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 57-летняя волгоградка за деньги поставила на учет в своем домовладении 8 иностранных граждан. При этом она знала, что жить мигранты будут по другому адресу.

Свою вину женщина признала. Дознавателем отдела полиции №6 решается вопрос о возбуждении в отношении волгоградки уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Ей грозит до 3 лет лишения свободы.