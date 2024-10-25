



В Волгограде футбольные фанаты создали гуманитарный проект по производству маскировочных сетей и индивидуальной маскировки для нужд СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы на собственные средства уже второй год своими силами не только изготавливают специальную военную маскировку, но и сами отвозят ее бойцам.

Изначально основатели проекта помогали друзьям, которые ушли в зону специальной военной операции по призыву. Позже, после того как столкнулись с многочисленными заявками по плетению сетей, появилась идея создать уже гуманитарный проект для всех военных.





– Мы начали работать еще в апреле прошлого года. Нам на безвозмездной основе выделили помещение в 45 квадратных метров. На личные средства мы с друзьями сконструировали оборудование, закупили ткани и сетеполотно, и начали работать по заявкам наших военнослужащих, – рассказал координатор и один из основателей проекта «Сети для СВОих 34» Сергей.

На небольшом производстве в центре города трудятся в свободное время порядка 40 человек. Умелыми руками женщин удается изготовить порядка 90-100 штук маскировочных сетей в месяц, которые через волонтерские организации города и области доставляются по заявкам бойцов.





– Также самостоятельно каждый месяц мы отвозим сети на разные направления в зону СВО лично в руки военнослужащих. Полгода назад также стали делать индивидуальную маскировку для разведподразделений. Для производства нашлемников мы сами придумали и заказали пресс, который вырубает маскировочный декор в виде листьев, – добавил координатор проекта.



Маскировочные сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия самих бойцов. На производство маскировки у волгоградцев уходит не только много времени и сил, но и денежных средств самих волонтеров. Однако, каждый, кто принимает участие в этом благом деле, верит, что помогает сохранит чью-то жизнь.





Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции. Если вы хотите поддержать проект, обращайтесь к администраторам телеграм-канала. Контактную информацию Сергея также можно уточнить в редакции «Высоты 102» по указанному ниже номеру.





Фото: Павел Мирошкин / «Высота 102»