



«Ростелеком» организовал в Волгоградской молодежной библиотеке очередной интерактивный урок «Кибер-БЕЗ-Угроз» по кибербезопасности, приуроченный ко Дню учителя. Участниками занятий стали ученики старших классов школ Ворошиловского района Волгограда. Лекция по кибербезопасности и викторина, организованные специалистами компании, вызвали большой интерес у участников мероприятия.

Выявить вредоносные ссылки и вирусы, защитить аккаунты в соцсетях и безопасно посещать сайты — всему этому школьники учились в интерактивной игровой форме и использовали возможность задать интересующие их вопросы профессионалам в этой отрасли. Закрепить полученные знания ребята смогли, активно отвечая на непростые задания занимательной викторины.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Быть грамотным пользователем интернета и уметь отражать хакерские атаки и другие сетевые угрозы важно всем, и учить этому нужно с самых ранних лет. Именно поэтому наши сотрудники разработали специальную программу для школьников, которую успешно освоили сотни юных волгоградцев. И не важно, станут ли эти дети в будущем сотрудниками компьютерных компаний или просто пользователями соцсетей, пройденный курс они уже завтра смогут применять на практике.

Елена Пяткина, директор ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи»:

— Дети уже в начальной школе начинают пользоваться интернетом. Это необходимо им не только для подготовки к урокам, самообразования, чтения книг, получения актуальной информации, но и для общения. При этом важно, чтобы работа в сети была для них безопасной. «Ростелеком» имеет большой опыт обучения кибербезопасности юных слушателей, поэтому сегодняшний урок для подростков был очень интересным и прошел на одном дыхании. Уверена, что теперь дети очень внимательно и обдуманно будут вести себя в сети.

По общему мнению школьников такие знания необходимы и непременно пригодятся в обычной жизни. С хакерскими атаками и вирусами сталкиваются не только сотрудники компьютерных компаний, но и люди всех возрастов, например, при оплате покупок в онлайн-магазинах. С начала этого года более 5 тыс. школьников приняли участие в интерактивных уроках по кибербезопасности от «Ростелекома».

«Ростелеком» в Волгоградской области — постоянный партнер образовательных мероприятий и социальных проектов. Подробную информацию о социальной политике компании можно получить на официальном сайте

Фото: «Ростелеком»

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