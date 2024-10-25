В Волгограде изменились маршруты трамваев из-за ДТП на ул. Ангарской





В Дзержинском районе Волгограда трамвайные маршруты временно работают в измененных границах из-за дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время движение трамваев №2, №4, №6 и №12 осуществляется через разворотное кольцо депо №2.

Известно, что авария произошла напротив дома №29 по улице Ангарская на месте пересечения дороги и трамвайного полотна. Грузовой автомобиль не предоставил проезд трамваю «Татра», следовавшему по маршруту №6 в сторону остановки «Завод «Ахтуба».

- В результате удара в салоне общественного транспорта упала пассажирка, которой оперативно была вызвана скорая помощь, - уточнили в мэрии.

На месте сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства ДТП.