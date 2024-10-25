В Волгограде группа аферистов выманила у капитана теплохода 3,5 млн рублей

Почти 3,5 миллиона рублей лишился капитан теплохода в Волгоградской области, который поверил, что участвует в спецоперации правоохранительных органов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 57-летнему мужчине поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Мужчину убедили в том, что на него злоумышленники хотят оформить крупный кредит и что их нужно поймать. Для этого, как утверждали незнакомцы, якобы срочно нужно перевести крупную сумму на некий «безопасный счет».

Капитан теплохода всего за 1,5 миллиона рублей продал свой внедорожник Haval и вместе со своими сбережениями перевел все деньги на расчетные счета, которые ему указали. После этого звонки прекратились. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело.