



Автобизнес в наше время является одной из востребованных и перспективных отраслей для тех, кто ищет новую работу и готов постоянно развиваться и достигать успехов. В этой сфере всегда есть возможность подниматься по карьерной лестнице как новичкам без опыта, так и уже профессионалам своего дела. Нельзя не отметить постоянно меняющийся рынок автомобильного бизнеса, привлекающий внимание новых специалистов хорошим заработком и комфортными условиями труда. Именно поэтому работа в дилерских центрах сегодня является настолько популярной и заманчивой для многих соискателей.

Одним из крупнейших автодилеров в Волгограде является «Арконт», отпраздновавший 7 октября свое 32-летие. Все эти годы компания продолжает радовать не только автолюбителей, но и новых сотрудников своим дружным коллективом, приятной рабочей атмосферой и высокой заработной платой. Как и многие специалисты дилерских центров, которые уже многие годы работают в компании, «Арконт» имеет долгую и богатую историю — от дистрибьютора шин до крупного холдинга с современными дилерскими центрами и высококвалифицированными сотрудниками.

О работе в «Арконт», команде и корпоративной жизни компании рассказал директор направления АРКОНТСЕЛЕКТ И АРКОНТЭЛЕКТРО Алексей Финогенов.





— Как долго вы работаете в компании? Вы помните, как вы проходили собеседование в «Арконт»?

— В компании «Арконт» я с 2003 года. Как сейчас помню свой первый рабочий день и, конечно же, как проходил собеседование. Опыта у меня не было, но я совершенно не испытывал волнение, я просто очень хотел попасть в эту компанию.

— Что вас так долго держит в компании? Возможно, это условия труда или дружный коллектив?

— Точно не автомобили. Они важны и связаны со многим в моей карьере и жизни: путешествия, отдых, изучение тенденций рынка, автоспорт, в общем, всё – от зарядных станций для электромобилей до новинок автомобильного инжиниринга. Но самое главное, сложное и интересное – это люди. Своей главной задачей я вижу создание правильных процессов коммуникации между сотрудниками, смежными отделами, поддержание командного духа и здоровой атмосферы.

Я щедро делюсь своими знаниями и опытом, и в то же время учусь, развиваюсь и увеличиваю свои компетенции вместе с компанией. Не боюсь сложных проектов и смело берусь за самые амбициозные цели. С каждым новым дилерским центром, направлением, старт-апом я раскрываю в себе потенциал. К тому же, мои лидерские качества позволяют строить сильные и успешные команды, которые заряжены духом «Арконт». Ведь от команды зависит 90% успеха и достижения целей.





— Какие возможности карьерного роста предлагают в «Арконт»? Может быть, вы на собственном примере расскажете об этом?

— Да, мы не только привлекаем новых сотрудников со стороны, но и «воспитываем» внутри компании. Кадровый резерв и карьерный рост – неотъемлемая часть ценностей «Арконт». Посмотрите на мою карьеру: в 2003 году я пришёл на позицию менеджера отдела продаж, уже через год стал старшим менеджером, дальше – руководителем и уже в 2008 году мне предложили должность директора дилерского центра. На тот момент самого передового и сложного бренда Nissan. Его сменил старт-ап франшизы General Motors («Дженерал моторс»).

Неотъемлемой частью моей карьеры стала работа с брендом Volkswagen. Но самым запоминающимся проектом стал запуск дилерского центра Jaguar Land Rover. Был успешный опыт работы с маркой KIA, которая стала пятой в моей копилке брендов. А сейчас в этой копилке одновременно больше 50 брендов – ведь уже на протяжении 4 лет я возглавляю направление автомобилей с пробегом! И это только мой пример, таких карьерных историй достаточно много в «Арконте».

— Есть ли традиции в компании среди коллектива? Возможно, проводите тимбилдинги, интересные обучения или мероприятия на свежем воздухе?

— Всё есть! Есть общехолдинговые мероприятия: классические новогодние корпоративы, день рождения фирмы, ежегодные «Игры Арконт». Помимо тимбилдинга мы ежегодно принимаем участие в Ярмарках вакансий волгоградских ВУЗов. Там мы рассказываем студентам о корпоративной жизни, истории компании, отвечаем на вопросы об открытых вакансиях, предлагаем пройти стажировку или записаться на гостевой день.

Но эксклюзивной традицией АРКОНТСЕЛЕКТ стало посещение картинга – «Гонка от Шефа». Какая автомобильная жизнь без скорости, драйва и здорового духа соперничества? Во-первых, это необычно, и сотрудники с удовольствием принимают участие в гонках. Во-вторых, это драйв, адреналин и выплеск эмоций. И в-третьих, что немаловажно, это безопасно. Ведь любое корпоративное развлечение – это не только внимание к команде, но и забота о ней.





— У вас молодая команда. Чем привлекаете и как удерживаете сотрудников?

— Мы в тренде! И понимаем разницу в ценностях для молодого и более старшего поколения, хотя все эти ценности, несомненно, строятся вокруг корпоративной культуры «Арконт». Мы стремимся обеспечивать комфортную среду для сотрудников, что прямо влияет на их развитие. Поэтому активно работаем с вовлеченностью персонала.

Ежедневно я получаю и сам собираю обратную связь от коллектива, в том числе по точечным вещам: кому-то не хватает кондиционера в кабинете, кто-то хочет чаще получать отзывы руководителя о своей работе. Всё это поддерживает командный дух, и работа в «Арконт» ради достижения общего результата стала реальной ценностью.

Реклама. ООО «Арконт холдинг», ИНН 3443142257