Общество

В Волгограде на месяц закроют ж/д переезд у поселка Горьковский

Общество 25.10.2024 15:14
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25.10.2024 15:14


В Советском районе Волгограда временно ограничат движение через железнодорожный переезд на станции Максима Горького. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, движение будет приостановлено с 8 утра 28 октября до 8 утра 28 ноября. 

- В связи с работами по устройству второго соединительного железнодорожного пути и реконструкцией станции М.Горького, организованными собственником объектов, будет ограничено движение транспортных средств через железнодорожный переезд на пересечении улиц Волгоградской и Буденного поселка Горьковского Советского района, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Объехать место проведения работ можно будет по дороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

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