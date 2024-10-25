Федеральные новости

ЕР проголосовала за проект бюджета на 2025-2027 годы

Федеральные новости 25.10.2024 12:56
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25.10.2024 12:56


В Госдуме проголосовали в первом чтении за новый проект федерального бюджета. Партия «Единая Россия» работала над документом вместе с Правительством, сообщает сайт ER.ru. 
Федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
– Мы работали над документом вместе с Правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нём нашли отражение все эти направления, – подчеркнул Якушев.
Приоритетом бюджета остаётся социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные Президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.
На поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей – это выплаты 10 миллионам человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трёхлетке составит около 4 триллионов рублей.
По инициативе «Единой России» будет индексироваться маткапитал. На первого ребёнка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) – 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 миллиона семей. 
Продолжится программа семейной ипотеки и реализация закона «Единой России» о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми – их смогут оформить более 200 тысяч человек.
На программу «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ в бюджете предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 – дополнительно. В неё войдут более 3,2 тысяч школ. Кроме того, к 2030 году появится более 100 новых детских садов. Ещё более 800 – отремонтируют. Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году – 40.
Также поддержку получат музеи, театры, школы искусств – почти 8 тысяч учреждений. Программой «Земский работник культуры», которую инициировала «Единая Россия» и поддержал Президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств. 
В сфере здравоохранения в бюджете предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов – около 80 миллиардов рублей пойдёт на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – она охватит более 500 тысяч человек. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.
Обеспечена поддержка регионов. В том числе, механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие – высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 миллиардов в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий. 
– Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдёт заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты, – сообщил Владимир Якушев. 
Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.
Фото с сайта ЕР

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