Трое погибли и четверо пострадали в массовом ДТП на трассе в Волгоградской области





В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства страшного дорожно-транспортного происшествия в Камышинском районе, в результате которого погибли трое человек и четверо пострадали. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня днем, 25 октября, на 527 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомобилей Opel Astra, Chery Tiggo и Hyundai Solaris.





– Водитель, управляя транспортным средством Opel Astra, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Chery Tiggo и Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водители Opel Astra и Chery Tiggo, а также пассажир погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили информагентству в пресс-службе главка полиции.

Четыре других участника происшествия, в том числе три несовершеннолетних пассажира, доставлены в Камышинскую городскую больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области