Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 25.10.2024 17:16
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25.10.2024 17:16


В Светлоярском районе Волгоградской области около 15.50 25 октября произошло столкновение двух иномарок, в результате чего пострадали два человека. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на месте работают экипажи ГАИ. 

По предварительным данным, на 1011-м километре федеральной автодороги «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань" произошло столкновение Audi A6 и Chevrolet Lanos. В результате ДТП травмы получили четыре человека, – сообщили в Главке полиции. 


Все обстоятельства происшествия буду озвучены по итогам проверки.

Движение по трассе в Светлоярском районе осуществляется в штатном режиме.

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