Волна эвакуаций прокатилась по школам и ссузам Волгоградской области





В Волгоградской области второй день подряд эвакуируют учащихся общих и средних образовательных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 25 октября, в городе Волжском здания попросили покинуть учеников школ, в городе Волгограде – учащихся колледжей.

– В большинстве случаев причиной эвакуаций становятся анонимные сообщения, содержащие угрозы, которые поступают административным органам образовательных учреждений, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. – Действуя согласно отработанным инструкциям, руководители эвакуируют учащихся и персонал, вызывают правоохранительные органы.

После проверки учреждений сотрудниками экстренных служб, а также кинологами со служебными собаками, уточняют источники информагентства, учебный процесс возобновляется в штатном режиме.

Все сообщения, поступившие в школы и ссузы региона, оказались ложными.