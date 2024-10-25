Новые бесшумные электрички запустили в Волгограде





Новый состав электропоезда серии «ЭПзД» пополнил парк состава Приволжской железной дороги. Как сообщает V102.RU, он будет курсировать по маршруту Волгоград-1 –Шпалопропитка и обратно.

- В новом составе созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе маломобильных. Данная модель электропоезда отличается более плавным ходом, а также низким уровнем шума в вагонах, - рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Кроме того, состав оснащен системами кондиционирования, обеззараживания воздуха и видеонаблюдения. Пассажиры смогут заряжать свои гаджеты от USB-розеток, расположенных под креслами. В настоящее время в Волгоградской области курсирует уже 5 электропоездов новой серии.

Фото: Приволжская железная дорога