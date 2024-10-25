Волгоградцам с высоты показали благоустроенный проспект Металлургов





Жителям Волгограда с высоты показали преобразившуюся прогулочную территорию проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе. Как сообщает V102.RU, работы на участке между улицей Кузнецова и улицей Тарщанцев полностью завершены.





В ближайших планах мэрии – благоустройство всей прогулочной зоны бульвара, соединяющей Первую и Вторую продольные. Работы будут проводиться поэтапно.

Напомним, на проспекте специалисты выложили пешеходные зоны, сформировали велодорожки, установили системы автополива, видеонаблюдения и освещения. Также были смонтированы туманообразователи, питьевые фонтанчики, лавочки и скамейки. На территории высадили 250 кустарников и деревьев, включая липу, черемуху, клен, снежеягодник и дерн.

Видео: администрация Волгограда