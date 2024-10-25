Микроавтобус из ХМАО разбил вдребезги новую машину полиции под Волгоградом





В Камышинском районе Волгоградской области водитель микроавтобуса из Ханты-Мансийского автономного округа разбил вдребезги новый полицейский автомобиль. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.





По информации автора видео, опубликованного в Сети, ДТП произошло на территории Камышинского района в районе населенного пункта Умет – на трассе между Камышином и Саратовом.

Судя по кадрам, удар пришелся в заднюю часть полицейской машины. В результате она получила сильные повреждения.

Предположительно автомобиль следовал в составе колонны новых автомобилей ДПС в Саратовскую или Самарскую область.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили, что ДТП с участием сотрудников полиции Волгоградского Главка сегодня, 25 октября, не зарегистрировано, в ДТП попал автомобиль коллег из соседнего региона.

– Сотрудники камышинской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием служебного транспорта. По предварительным данным, в 13.00 на 489-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение патрульной автомашины и автомобиля Toyota Hiace. Выясняются все обстоятельства, – прокомментировали в волгоградском ГУ МВД.

Фото, видео: Жесть Камышин / t.me