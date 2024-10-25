На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя Победы





В Волгограде на Мамаевом кургане 26 октября развернут 200-метровую копию Знамени Победы и российский триколор. Как сообщает V102.RU, акция «Наша страна – наша Россия» состоится на главной высоте России в 11:00.

Впервые акция стартовала на День России в столице Республики Адыгея – городе Майкопе. Ее инициатором стала член наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи, солистка детского ансамбля Алиса Зорина. Позже ее патриотический проект поддержал Владимир Путин.

Масштабное мероприятие ранее уже прошло в Краснодарском крае, в Липецке, в Москве и в Московской области. Теперь эстафету принимает город-герой Волгоград.