



Для кого-то лето только в разгаре. А вот для волгоградских гандболисток после короткого отпуска началась подготовка к новому сезону. Спортсменки «Динамо-Синары» сегодня, 5 июля, провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева. Рабочее утро со спортсменами встретили и корреспонденты V102.RU.

Занятие, в котором приняло участие 17 спортсменок, в том числе и трое новичков – София Романенко, Кристина Щеглова и София Лыжина, изначально планировалось не таким интенсивным и без максимальных нагрузок. Спортсменки совершили пробежку вокруг стадиона и затем отправились в зал, где также под контролем тренерского штаба провели разминку. Основная работа по улучшению физической и тактической подготовки начнется на сборе в Сочи, который стартует у бело-голубых 18 июля.





Евгений Дмитриев, о назначении которого стало известно после окончания сезона, раскрыл подробности своего перехода в «Динамо-Синару».

- Процесс переговоров проходил несложно. Позвонила директор клуба Стелла Иосифовна Вартанян и предложила поработать в этой команде. С первого звонка рассказала все, как есть, как коллектив функционирует. Все понравилось. Взял время на раздумье и затем дал согласие. До этого я работал в женском гандболе. Когда мы играли с «Динамо-Синарой», большинство девочек здесь с тех пор и выступают. И когда работал с мужчинами, тоже интересовался женским гандболом. Изменения в составе уже произошли. Наше усиление – три игрока пришли, возможно, еще одна исполнительница к нам присоединится, но это 50 на 50, - поделился рулевой бело-голубых.

Главный тренер обрисовал и планы на предсезонную подготовку.

- В Волгограде работаем до 16 июля. 17-го выезжаем на сборы в Сочи и с 18-го по 1-ое августа мы работаем там. Потом возвращаемся домой. Посмотрим, возможно, получится сыграть товарищеские матчи с одной из команд с 7 по 9-е августа. Дальше мы едем на турнир в Москву с 17 по 23-е августа. Там выступаем и возвращаемся. 6 сентября стартуем в чемпионате с «Кубанью» в Краснодаре. Пару недель подготовиться и отточить те моменты и шероховатости, которые будут, - продолжил Дмитриев.

Наставник волгоградской команды признался, что еще рано ставить задачи на предстоящий сезон.

- Директор клуба еще не говорила об этом, но все всё понимают – команда и тренерский штаб. Надо быть повыше прошлогоднего места. Я сторонник идти от игры к игре. Как будет складываться, много факторов зависит: травматичность и так далее. Важно именно состояние команды в день игры. Довольно плотный календарь. Будем двигаться постепенно, а там видно будет, - считает он.

Специалист подчеркнул важность взаимодействия с молодежными командами.

- Я сразу сказал Стелле Иософовне, что буду присутствовать на каждой игре дубля. Где не смогу посещать лично, буду смотреть видео. Это наши воспитанницы. Тем более, что динамовская школа всегда славилась своими игроками. Будем смотреть. Сейчас уже с нами тренируются гандболистки из второй команды. Я всегда говорил, что, если спортсмен достоин, то независимо от возраста, он будет играть в основной команде и приносить результат,- сказал Евгений Александрович.

Главный тренер «Динамо-Синары» особенно выделил и важность нового строящего зала для гандбольной команды.

- Опробовать площадку, конечно, надо перед стартом чемпионата. Но свой зал имеет большое значение. Это наш дом, в котором гандболистки очень долго тренировались ранее. Сейчас будут новые, более комфортные условия. Для девочек все это очень значимо. Это своя раздевалка, свое покрытие и так далее. Не зря говорят, что родные стены помогают, – прокомментировал главный тренер.

В заключение Дмитриев заверил, что тренерский штаб, который работал с предыдущим наставником Олегом Кулешовым, продолжит работу в прежнем составе.





А вот новичок «Динамо-Синары» София Романенко, перешедшая в волгоградский клуб в летнее межсезонье из «Астраханочки», рассказала о причинах своего трансфера и поделилась впечатлениями о первой тренировке в составе нового коллектива.

- Почему именно «Динамо»? Мне нравится здесь коллектив и тренерский штаб, поэтому решила сделать такой выбор. Занятие было хорошим, мы только вкатываемся в рабочий процесс. Был месячный отпуск, и много отдыхали. У каждого была своя программа, все тренировались, но резкую нагрузку все равно давать нельзя. Поэтому сегодня был легкий кросс. А так, все хорошо, – поделилась Романенко.

София поведала, что проблем с адаптацией в команде у нее не возникнет.

- Я работала в сборной по своему году со многими девочками из команды. Всех заочно знаю. Я думаю, что проблем в коллективе не будет. Приняли меня очень хорошо. Напарницы все доброжелательные и открытые. Свои личные цели пока оставлю в секрете, но буду достигать их и стремиться как можно к большему, – заявила спортсменка.

В ближайших планах Софии – знакомство с Волгоградом.

- Я здесь только пару дней. Проводили мне экскурсию немного по городу. Волгоград понравился, здесь очень красивая набережная. Со временем, думаю, изучу поближе и другие достопримечательности. Погода тоже устраивает, - продолжила собеседница.

Спортсменка также призналась, что ранее интересовалась выступлениями своей новой команды.

- Следила за «Динамо» в чемпионате. Я в составе «Астраханочки» не раз встречалась с волгоградками. «Синара» - молодая и амбициозная команда. Мне понравился их прошлый сезон, они хорошо двигались. Многие матчи были проиграны в один-два мяча, но девочки смотрелись очень хорошо. Я думаю, что клуб будет завоевывать высокие места и идти как можно дальше, – поделилась оптимистичным настроем спортсменка.

Девушка не скрывает, что фигура нового главного тренера «Динамо-Синары» для нее стала неожиданной.

- Я не знала, что Евгений Александрович будет здесь работать. Для меня это большой, но приятный сюрприз. Я с ним уже играла в «Астраханочке». Очень хороший специалист. Все четко объясняет, и как человек тоже хороший. Я рада, что он здесь. Будем вместе работать, – подчеркнула новоиспеченная динамовка.





Выступающая уже не первый сезон в составе «Синары» Софья Васильева также поделилась своими ощущениями от стартовой тренировки.

- Все отлично. Очень соскучились по друг другу. Наконец-то все вместе собрались потренироваться. Несмотря на жару, классно прошла первая тренировка. Все довольны. Нам выслали индивидуальный план тренировок в межсезонье. Мы тренировались, чтобы быть готовыми к моменту выхода из отпуска, – говорит гандболистка и выразила надежду, что в предстоящем сезоне команде удастся показать хороший результат. - Я надеюсь, что у нас все получится. Будем делать для этого все возможное, трудиться сейчас на сборах и в дальнейшем в чемпионате.

Рассказала Васильева и о том, как прошло знакомство с Евгением Дмитриевым и новичками.

- Было волнительно. Знакомство прошло отлично. Все нашли общий язык, тренироваться вместе – максимально комфортно. Новых девочек приняли отлично. Первый день собрались на тренировку, но как будто они здесь всю жизнь играли. При этом и скучаем по ушедшим Семиной и Верещак, - поделилась спортсменка.

Волгоградская гандболистка раскрыла и личные цели на сезон.

- Хочется быть максимально полезной команде. Повышать свою реализацию и работу в защите, действовать на благо команды. Выкладываться на все 200 процентов каждый матч, чтобы мы все вместе шли маленькими шажочками к большой цели,- резюмировала динамовка.

Теперь с каждым днем команда будет все лучше понимать требования нового главного тренера. Два месяца остается до старта следующего сезона, в котором болельщики бело-голубых надеются снова увидеть сильную команду, выступающую в заполненном родном гандбольном зале.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU