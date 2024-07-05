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Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах Волгограда

Главное 05.07.2024 12:28 Реклама
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05.07.2024 12:28 Реклама


По итогам прошлого года в России было продано более 1 миллиона новых автомобилей. Доля «китайцев» в общем объеме превысила 60%. Самым быстрорастущим по популярности брендом среди лидеров стал Changan — его продажи увеличились почти в 19 раз и по итогам весны 2024 года обеспечили ему почетное 3-е место среди всех иномарок  на российском рынке.

Для справки

Автомобили Чанган выпускаются концерном Changan Automobile Group – одним из самых мощных автозаводов не только в Китае, но и в мире. Компания начала свою историю больше 100 лет назад с производства военных джипов. Сегодня машины, выпускаемые под этой маркой, популярны более чем в 40 странах и лидируют среди китайских брендов на локальном рынке. А объем продаж держится около 3 миллионов автомобилей в год.

По словам команды официального дилера Арконт, с момента появления Changan в Волгоградской области, продажи шли, что называется, с колес. Дилер никак не мог привезти достаточное количество кроссоверов, чтобы удовлетворить спрос волгоградцев. Сейчас сделать это наконец-то удалось. Чем же так впечатляет этот автомобиль и влюбляет в себя?

Безупречное качество по доступной цене

Одним из ключевых факторов популярности Changan является оптимальное сочетание цены и качества. Производитель предлагает бюджетные модели без ущерба для надежности и безопасности. Высокие стандарты сборки, использование современных технологий и тщательный контроль качества позволяют Changan успешно конкурировать с более дорогими брендами.


Многие российские водители отмечают, что автомобили Changan демонстрируют впечатляющую выносливость даже в суровых климатических условиях. Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции эти машины служат верой и правдой в течение многих лет.

Хвалят автомобили Changan и за динамику, плавный ход, яркий образ и комфортный, чисто европейский, салон. Кроме того, марка предоставляет самую большую гарантию среди «китайцев» – пять лет, либо 150 000 километров пробега.

Широкий выбор моделей для любых потребностей

Среди всех брендов, официально представленных в России, Changan предлагает и самую широкую производственную линейку – на сегодня это уже пятнадцать моделей: от бюджетных седанов до пикапов. Каждый автомобилист может найти именно то, что идеально соответствует его стилю жизни и потребностям.

Среди популярных моделей Changan особого внимания заслуживают:

Lamore – динамичный седан бизнес-класса с турбированным мотором и стильной внешностью;

CS35 Plus – компактный и маневренный кроссовер, отлично подходящий для городской езды;

CS55 Plus – кроссовер-бестселлер с просторным салоном и богатым оснащением, чей двигатель Blue Core занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый надежный, а сам автомобиль уверенно держится в топ-10 российских продаж, заняв по итогам мая 2024 года девятое место с результатом в 3525 экземпляров;

UNI-V – футуристичный лифтбэк с эффектным дизайном и мощным турбомотором;



UNI-K – солидный кроссовер для деловых визитов и семейных поездок;

UNI-T – инновационный кроссовер с дизайном спорткара для любых приключений;

Hunter – пикап, сочетающий в себе проходимость внедорожника и комфорт легкового авто.

Независимо от выбранной модели, покупатели могут рассчитывать на современный дизайн, высокий уровень безопасности и передовые технологии, характерные для Changan.

Постоянное совершенствование и инновации

Changan не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствуя свою продукцию и внедряя инновационные решения. Автоконцерн располагает самой мощной сетью научных центров и самым крупным в Азии испытательным полигон. Компания уделяет пристальное внимание запросам российских потребителей, адаптируя автомобили под местные условия эксплуатации.

Так, последние модели Changan оснащаются усиленной антикоррозийной защитой, улучшенной шумоизоляцией и дополнительными системами безопасности. Инженеры бренда работают над повышением экономичности и экологичности двигателей, внедряя передовые разработки в области альтернативных видов топлива.


Побеждать во всем

Успех Changan – это закономерный результат грамотной стратегии компании, ориентированной на потребности местных водителей. Не случайно логотипом бренда является буква «V», что можно воспринимать как символ победы сильных сторон марки над всеми обстоятельствами и дорожными условиями. Это и символ всех владельцев автомобилей Changan, сделавших выбор в пользу безопасности, современных технологий и надёжности, проверенной временем.

Благодаря постоянному развитию и инновациям, можно смело предположить, что Changan продолжит укреплять свои позиции на отечественном рынке, предлагая все более привлекательные и технологичные модели.

Популярность этой марки будет только расти, привлекая все больше покупателей, ценящих сочетание качества и доступной цены. А значит, пора учиться правильно произносить название бренда «Чанъань».

Changan Арконт является единственным официальным дилером бренда в Волжском, здесь можно записаться на тест-драйв, подобрать наиболее комфортные условия покупки и влюбиться в лидера автомобильного рынка.

Адрес: Волжский, просп. Ленина, 359
Тел.: +7 (844) 321-07-41
Arkont.ru

Реклама. ООО «Арконт В», ИНН 3443113810

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