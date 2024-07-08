Происшествия

В Волгоградской области два села остались без света из-за аварии

Происшествия 08.07.2024 09:13
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08.07.2024 09:13


В Волгоградской области два населенных пункта остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко, передает V102.RU.
Подача ресурса была прекращена в селах Новинка и Пограничное вечером 7 июля. Чиновник заверил, что на месте повреждения электросетей уже работает ремонтная бригада. 
Напомним, МЧС предупредило о возможных природных катаклизмах 8 июля, в том числе ливнях, грозах, граде и урагане. 

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