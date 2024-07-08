В Волгоградской области два села остались без света из-за аварии

Происшествия 08.07.2024 09:13
0
08.07.2024 09:13
В Волгоградской области два населенных пункта остались без электричества из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко, передает V102.RU.
Подача ресурса была прекращена в селах Новинка и Пограничное вечером 7 июля. Чиновник заверил, что на месте повреждения электросетей уже работает ремонтная бригада.
Напомним, МЧС предупредило о возможных природных катаклизмах 8 июля, в том числе ливнях, грозах, граде и урагане.
Aviaincident: самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде08.07.2024 13:25
Происшествия 08.07.2024 13:25
Под Волгоградом фура смяла Renault Sandero: 1 погиб, 2 ранены08.07.2024 11:54
Происшествия 08.07.2024 11:54
«Город в смоге»: в Волгоградской области потушили два крупных пожара08.07.2024 08:07
Происшествия 08.07.2024 08:07
В Михайловке загорелся мусор в промзоне на площади в 500 кв. м07.07.2024 16:06
Происшествия 07.07.2024 16:06
Под Волгоградом за сутки в ДТП погибли водители мопеда и легковушки07.07.2024 11:09
Происшествия 07.07.2024 11:09
В Волгоградской области на видео попал крупный пожар07.07.2024 10:09
Происшествия 07.07.2024 10:09
В Волгограде взрыв проводов попал на видео06.07.2024 20:58
Происшествия 06.07.2024 20:58
Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камера06.07.2024 16:36
Происшествия 06.07.2024 16:36
Два человека погибли при обрушении насосной станции в Волгограде06.07.2024 15:50
Происшествия 06.07.2024 15:50
Опубликованы первые страшные фото с места взрыва насосной станции в Волгограде06.07.2024 14:57
Происшествия 06.07.2024 14:57
На юге Волгограда взорвалась насосная станция: трое пострадавших06.07.2024 14:37
Происшествия 06.07.2024 14:37
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионера06.07.2024 09:39
Происшествия 06.07.2024 09:39
В Волгограде пожарные потушили электроподстанцию05.07.2024 21:04
Происшествия 05.07.2024 21:04
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в голову05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видео05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29