Только в рост: начало новой недели принесет волгоградцам экстремальное пекло до +39º

В Волгограде и области начало новой недели принесет с собой удушающую жару. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной гидрометцентр, в отдельные дни столбики термометров покажут +39 градусов.

— В понедельник, 8 июля, по региону в ночные часы местами возможны небольшие дожди, а вот днем будет жарко и сухо. Ветер северо-восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью +20...+25º, при прояснении температура упадет до +15º, в послеобеденные часы воздух раскалится до +30...+35º, а местами и до +39º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 9 июля, существенных осадков не принесет. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью за окном +17...+22º, при прояснении до +12º, в дневной период до +32...+37º

В Волгограде в первые дни рабочей недели установится облачная с прояснениями погода.

— 8 июля по городу осадки маловероятны, ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью +22…+24º, днем +34...+36º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 9 июля в областном центре также без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью +20…+22º, днем температура составит +33...+35º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 8 по 14 июля установится сухая и безоблачная погода. Небольшой дождь обещают лишь в понедельник. Самыми жаркими днями на новой недели станут понедельник и среда. Температура днем будет держаться на отметке в +34 градуса.

Зной немного спадет лишь к воскресенью. В эти сутки после обеда температура составит всего +28 градусов. Ночные температуры на неделе в среднем составят от +22 до +25 градусов, лишь в воскресенье в городе на Волге будет +18. В понедельник прогнозируется небольшая геомагнитная активность силой четыре балла.

Фото: архив ИА «Высота 102»