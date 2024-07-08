Волгоградцы 8 июля столкнулись со сбоем в работе WhatsApp*





Сегодня, 8 июля, в Волгоградкой области произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp*, сообщает V102.RU. Жители региона столкнулись с проблемами при отправке сообщений и загрузке чатов.

По данным сервиса СБОЙ.РФ, в России массовые жалобы на некорректную работу мессенджера стали фиксироваться еще в ночь с 7 на 8 июля. Специалисты сервиса на данный момент не могут сообщить точной причины сбоя в работе приложения.

– Проблемы могут возникнут в результате какой-либо аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной, - сообщается на СБОЙ.РФ.

Отмечается, что приложение не работает как в мобильной версии, так и в компьютерной. Не влияют на работу ни WI-FI, ни мобильный интернет. Некорректная работа зафиксирована еще в нескольких регионах.

*принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации.