Президент России Владимир Путин сегодня, 14 июня, подписал указ, которым одобрил отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковника внутренней службы Сергея Мацко.

Как сообщает ИА «Высота 102», должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергей Мацко занимал с 2017 года. Последний раз указом президента он был назначен на данный пост 1 апреля 2020 года. В целом руководящие посты в подразделениях ГУ МВД России по Волгоградскому регион он занимал с 2009 года.

Сергей Мацко – уроженец Ростова-на-Дону, имеет три высших образования. В 2001 году окончил Ростовский Юридический институт МВД России, в 2009 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы, в 2014 – Академию управления МВД России. Служебную деятельность начинал в 2001 году в ОВД Железнодорожного района Ростова-на-Дону. С 2004 года проходил службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

Отметим, что незадолго до отставки Сергея Мацко анонимные телеграм-каналы распространили информацию о том, что в отношении сотрудника ГУ МВД проводились оперативные мероприятия. В правоохранительных органах данную информацию оставили без комментариев.

