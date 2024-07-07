Происшествия

В Михайловке загорелся мусор в промзоне на площади в 500 кв. м

Происшествия 07.07.2024 16:06
0
07.07.2024 16:06


В Михайловском районе Волгоградской области тушат пожар в промзоне, где произошло возгорание мусора на площади в 500 квадратных метров, сообщает V102.RU, со ссылкой на областной главк МЧС России. 


— В Михайловке по улице Тишанской работают расчеты 30-й пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области, — прокомментировали в спасательном ведомстве. — Тушение пожара осложняется тем, что происходит горение мусора глубокого залегания.


Местные власти уточняют, что на месте возгорания промзоны по улице Тишанской работают два пожарных расчета, две водовозки и два погрузчика.

— Осуществляется разделение и проливка масс ТКО. Ситуация осложняется глубиной залегания очагов тления и ветровой нагрузкой, — пояснили в администрации Михайловки.


Уточняется, что представители регоператора находятся на месте и организуют проведение работ.

— Ситуация с открытым распространением огня находится под контролем и не вызывает опасений, — заверили власти городского округа. 


При этом местные жители упрекнули чиновников в якобы умалчивании некоторых фактов, пояснив под постом о тушении пожара в официальном Telegram-канале городских властей, что «фото не соответствует видео очевидцев». Горожане задались вопросом, в том ли городе живут власть имущие.  


Напомним, прокуратура начала проверку после пожара на полигоне в Светлоярском районе. В Волжском на протяжении нескольких дней горел полигон с отходами. 

Фото: администрация Михайловки / t.me, ГУ МЧС России по Волгоградской области / t.me  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.07.2024 11:09
Происшествия 07.07.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2024 10:09
Происшествия 07.07.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 20:58
Происшествия 06.07.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 16:36
Происшествия 06.07.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 15:50
Происшествия 06.07.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:57
Происшествия 06.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:37
Происшествия 06.07.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 09:39
Происшествия 06.07.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 21:04
Происшествия 05.07.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:17
Происшествия 05.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 09:42
Происшествия 05.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 17:00
Происшествия 04.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:17
Происшествия 04.07.2024 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
В Волгограде заработала обводная труба на месте разрушенной станцииСмотреть фотографии
17:59
«Шли по лужам с горячей водой»: в Волжском сняли на видео пар от раскаленного асфальтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Бочаров сообщил о выполнении первого этапа работ на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Михайловке загорелся мусор в промзоне на площади в 500 кв. мСмотреть фотографии
15:32
На месте глава района. В Волгоградской области тушат пожар у села СалтовоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
«Надежды больше ни на кого нет»: волгоградцы подали в суд иск о запрете работы битумной душегубкиСмотреть фотографии
13:14
Переодетых волгоградцев зовут прыгнуть через костер за приятный бонусСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде на месте разрушенной КНС завершают монтаж резервной трубыСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом за сутки в ДТП погибли водители мопеда и легковушкиСмотреть фотографии
10:48
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ждут аномальную жару до +41ºСмотреть фотографии
10:26
Мэр Волгограда Марченко пообещал монтаж двух насосов на обводной веткеСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области на видео попал крупный пожарСмотреть фотографии
09:05
«Иногда люди просто психологически ломаются»: дезинфектор из Волгограда — о «нехороших» квартирах, борьбе с насекомыми и конспирацииСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отрапортовали о штатном режиме подачи воды после взрыва на КНССмотреть фотографии
08:02
Только в рост: начало новой недели принесет волгоградцам экстремальное пекло до +39ºСмотреть фотографии
22:49
Следователи установили личности погибших при взрыве котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:44
Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:19
В концессиях объяснили проблемы с водой в Волгограде паникойСмотреть фотографии
22:07
В Волгограде срочно соорудят обводной трубопровод на поврежденной КНССмотреть фотографии
21:11
В Кировском районе Волгограда ограничили подачу горячей воды из-за ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде взрыв проводов попал на видеоСмотреть фотографии
19:50
Глава Волгограда рассказал, что будет с водой у жителей после взрыва на КНССмотреть фотографии
19:02
Следователи изучают развалины насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
Названа предварительная причина взрыва в здании КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камераСмотреть фотографии
16:14
Остановочное табло в Волгограде 6 июля зафиксировало +52Смотреть фотографии
16:02
Оперштаб создан в Волгограде после ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
15:50
Два человека погибли при обрушении насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
 
2006-2024 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте Системы рекомендаций
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 (937) 102-5-102