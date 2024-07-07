В Михайловке загорелся мусор в промзоне на площади в 500 кв. м

В Михайловском районе Волгоградской области тушат пожар в промзоне, где произошло возгорание мусора на площади в 500 квадратных метров, сообщает V102.RU, со ссылкой на областной главк МЧС России.





— В Михайловке по улице Тишанской работают расчеты 30-й пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области, — прокомментировали в спасательном ведомстве. — Тушение пожара осложняется тем, что происходит горение мусора глубокого залегания.





Местные власти уточняют, что на месте возгорания промзоны по улице Тишанской работают два пожарных расчета, две водовозки и два погрузчика.

— Осуществляется разделение и проливка масс ТКО. Ситуация осложняется глубиной залегания очагов тления и ветровой нагрузкой, — пояснили в администрации Михайловки.





Уточняется, что представители регоператора находятся на месте и организуют проведение работ.

— Ситуация с открытым распространением огня находится под контролем и не вызывает опасений, — заверили власти городского округа.





При этом местные жители упрекнули чиновников в якобы умалчивании некоторых фактов, пояснив под постом о тушении пожара в официальном Telegram-канале городских властей, что «фото не соответствует видео очевидцев». Горожане задались вопросом, в том ли городе живут власть имущие.





Напомним, прокуратура начала проверку после пожара на полигоне в Светлоярском районе. В Волжском на протяжении нескольких дней горел полигон с отходами.

Фото: администрация Михайловки / t.me, ГУ МЧС России по Волгоградской области / t.me