Общество

Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ждут аномальную жару до +41º

Общество 07.07.2024 10:48
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07.07.2024 10:48


Федеральные синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о надвигающейся аномальной жаре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, с 5 по 7 июля сильный зной охватит практически весь Южный федеральный округ. 

— В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии, Краснодарском крае воздух раскалится до +40…+42 градусов. 7-11 июля в Крыму прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь градусов выше климатической нормы, — заявили прогнозисты. 

Ко всему прочему, в Волгоградском регионе ввели два уровня погодной опасности — желтый и оранжевый: 

— Вероятна почвенная засуха под яровыми зерновыми культурами в отдельных юго-западных и северо-восточных районах. Атмосферная засуха в отдельных юго-западных районах. Суховей в отдельных юго-западных и центральных районах. Период предупреждения до 10.00 вторника, 9 июля, — добавил синоптики. — До 11.00 понедельника, 8 июля, в отдельных районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность (4 класс). До 21.00 до конца суток 7 июля ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с и гроза. 

По прогнозу областного ЦГМС, сегодня в Волгограде переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. В дневные часы воздух раскалится до +36...+38º. 

По области сегодня днем +30...+35º, а местами и до +39º. Впрочем, синоптики обещают в отдельных местностях дожди с грозами, но, правда, кратковременные. 

Напомним, начало новой недели принесет волгоградцам экстремальное пекло до +39 градусов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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