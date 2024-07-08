Общество

МЧС предупредило волгоградцев о природных катаклизмах 8 июля

Общество 08.07.2024 08:34
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08.07.2024 08:34


Изнуряющая жара, которая установилась в Волгоградской области, может обернуться разгулом стихии. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС, передает V102.RU. 
По данным ведомства, в течение суток 8 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются  сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с.
Сегодня, 8 июля, температура в регионе будет достигать +39 градусов. Однако уже 9 июля столбик термометра опустится до +35.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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