Общество

МЧС: на Волгоградскую область идут ливни с грозой и шторм

Общество 07.07.2024 20:08
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07.07.2024 20:08


Жителей Волгограда и области предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. Удушающий зной сменится штормовым ветром, дождями и градом. 

— В течение суток 8 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, — пояснили V102.RU в пресс-службе областного главка МЧС России. 

Спасатели напоминают, что из-за разгула стихии возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных щитов, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций. 

В целях безопасности рекомендуется закрыть все окна в помещениях. По возможности спрятать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять машину на достаточном расстоянии от деревьев. Если непогода застала вас на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов и шатких строений. 

Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и держать необходимую дистанцию от других участников движения. При возникновении чрезвычайной ситуации сразу же набирайте номер «101».

Напомним, гидрометцентр России спрогнозировал в Волгоградской области аномальную жару до +41º. В Волжском сняли на видео пар от раскаленного асфальта. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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