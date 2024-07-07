Происшествия

Под Волгоградом за сутки в ДТП погибли водители мопеда и легковушки

Происшествия 07.07.2024 11:09
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07.07.2024 11:09


В Волгоградской области накануне произошло два смертельных ДТП с участием мопеда и легковушки. Сообщается о погибших. 

— По предварительной информации, в Городищенском районе в 00.40 водитель, управляя мопедом, напротив дома № 85а по улице Центральной рабочего поселка Городище потерял управление и совершил опрокидывание, — прокомментировалиV102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда СМП. 

Еще одна авария произошла в 04.15 в Среднеахтубинском районе. 

— По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Subaru Legacy напротив дома № 23 по улице Краснознаменской города Краснослободска не справилась с управлением, съехала с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием, — добавили в областном главке МВД России. 

По уточненной информации полицейского ведомства, в результате женщина также скончалась на месте до приезда бригады медиков. 

Напомним, в лобовом ДТП на волгоградской трассе пострадали четыре человека. У одной из машин от удара оторвало двигатель. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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