Спорт

«Ротор» на сборах разгромил «Торпедо» со счетом 7:0

Спорт 07.07.2024 20:19
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07.07.2024 20:19


Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 июля, в очередном товарищеском матче на предсезонных сборах в Подмосковье разгромил «Торпедо» из Миасса со счетом 7:0, сообщает V102.RU.

Соперники сине-голубых из Челябинской области в предстоящем сезоне выступят в зоне «Серебро» Второй лиги. Отметим, что болельщики могли наблюдать за ходом противостояния по текстовой трансляции в клубных соцсетях. С первых минут место в воротах у сине-голубых занял Никита Чагров. Также в старте вышли новички — Андрей Семенов и Максим Швецов в обороне, Евгений Болотов, Владислав Тюрин и Игорь Соколов в полузащите и Владислав Морозов в атаке.

Уже в дебюте встречи волгоградцы продемонстрировали разницу в классе. Сначала с навеса Дмитрия Прищепы отличился Соколов, а вскоре удвоил преимущество игрок, находящийся на просмотре. На 24-й минуте Болотов заработал пенальти, который реализовал Морозов. Со счетом 3:0 в пользу «Ротора» команды ушли на перерыв.

Во второй половине подопечные Дениса Бояринцева не собирались сбавлять обороты и сделали отрыв от соперников еще более уверенным. На 73-й минуте Соколов снова поразил ворота «Торпедо», а в заключительной десятиминутке основного времени Дмитрий Прищепа, Даниил Камлашев и Евгений Мухин забили по разу. В то же время волгоградский коллектив надежно сыграл в защите, не дав отличиться футболистам из Миасса.

Напомним, стартовый выездной матч с ярославским «Шинником» в Первой лиге состоится 14 июля.

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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