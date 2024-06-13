Общество

В Волгограде поставщика новых троллейбусов оштрафовали на 4 млн за сорванный гарантийный ремонт

Общество 13.06.2024 14:43
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13.06.2024 14:43


Арбитражный суд Волгоградской области постановил оштрафовать на 4 миллиона рублей ООО «Автотехкомплект» - поставщика новых троллейбусов на автономном ходу, сообщили V102.RU в арбитраже.

В суд на эту компанию подал департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Изначально сумма исковых претензий составляла 12,3 миллиона рублей, однако суд посчитал такой штраф несоразмерным последствиям нарушения обязательств и снизил его в три раза. Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, которая оставила его в силе.

Согласно материалам дела, ООО «Автотехкомплект», с которым у департамента заключен контракт на поставку троллейбусов для нужд МУП «Метроэлектротранс» Волгограда, нарушил гарантийные обязательства по ремонту поставляемой им техники, которая задействована на маршрутах № 8А и 10А.

Указывается, что по состоянию на август 2023 года в адрес поставщика было направлено 282 рекламации (претензий), из которых по 93 – гарантийные обязательства выполнены с нарушением установленного контрактом месячного срока, по 30 - установленный контрактом месячный срок истек и гарантийные обязательства по состоянию на август 2023 года вообще не были исполнены.

- В виду того, что маршруты троллейбуса № 10А и № 8А, по которым производится эксплуатация данных троллейбусов, предусматривают участки с использованием автономного хода, у МУП «Метроэлектротранс» на время проведения работ по гарантийному ремонту отсутствовала возможность замены транспортного средства на троллейбус без автономного хода при осуществлении перевозки пассажиров, - поясняется в материалах суда.

МУП «Метроэлектротранс» из-за этого не могло обеспечить необходимое количество троллейбусов и было вынуждено ежемесячно оплачивать начисленные штрафы за невыполнение ежедневного планового количества рейсов от расписания, что отразилось на его финансовом состоянии.

Департамент городского хозяйства, исходя из условий контракта, рассчитал размер штрафа за неисполнение поставщиком своих обязательств в сумме 12,3 миллиона рублей. Решить этот вопрос в досудебном порядке не удалось. Суд признал, что ООО «Автотехкомплект» нарушил свои обязательства, но сумму штрафа изменил.

- Вышестоящая инстанции признала решение арбитражного суда законным и обоснованным, - пояснили в арбитражном суде Волгоградской области. - Судом учтена компенсационная природа неустойки, отсутствие каких-либо доказательств наличия для заказчика негативных последствий, наступивших от ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, не представлено доказательств наличия замечаний от пассажиров, и принято во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения истца за счет ответчика. 

Решение вступило в  законную силу.

Напомним, что в 2023 году пассажиры жаловались на давку в троллейбусах №10а. В департаменте городского хозяйства тогда обещали, что изучат пассажиропоток и скорректируют график движения в случае необходимости. В июне текущего года из-за некого заводского брака произошел массовый сход троллейбусов с линии. В данном случае проблемы с транспортом наблюдались на маршрутах № 10 и № 15а.

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