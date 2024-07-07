Общество

Переодетых волгоградцев зовут прыгнуть через костер за приятный бонус

Общество 07.07.2024 13:14
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07.07.2024 13:14


Жителей и гостей Волгограда зовут в Центральный парк культуры и отдыха. Сегодня, 7 июля, впервые здесь отметят День Ивана Купалы.

— Все начнется сегодня в 18.00 у главной сцены. Участников развлекут тематической музыкой, гаданием, концертом, мастер-классами и даже прыжками через костер, — рассказали V102.RU в пресс-службе ООО «Парк».   

Уточняется, что участие в празднике совершенно бесплатное. Для всех желающих подготовлена интересная программа: купальские гадания, плетение венков из живых цветов, которые позже пустят по воде. 


— С 18.00 до 20.00 у сцены откроется мини-выставка предметов русского крестьянского быта конца XIX-начала XX века с бесплатной экскурсией. Здесь же студия народного промысла «Прялочная» организует мастер-классы по ручной набойке на ткани. В 21.00 на территории парка разожгут костер, чтобы самые смелые смогли попробовать себя в прыжках, — уточняют в администрации парка. 

Приятным бонусом станут сертификаты на бесплатное посещение аттракционов. Их получат те, кто придет на праздник в тематических нарядах. 

Фото: ООО «Парк» 

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