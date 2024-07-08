Общество

«Это аномалия для Москвы, а не для нас»: географ - об экстремальной жаре в Волгограде

Общество 08.07.2024 08:15
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08.07.2024 08:15


На Волгоградскую область после короткого затишья вновь опустилась жара. Испепеляющее солнце дурманит город и становится испытанием для его жителей. Однако, по мнению синоптиков, такая погода -  абсолютная норма для южного города. Или все же нет? Об этом корреспонденты V102.RU  поговорили с географом Денисом Солодовниковым.  
О небывалой жаре на уходящей неделе говорили во многих городах страны. Жителей Москвы предупреждали о второй волне аномального зноя - по прогнозам, уже в ближайшие дни столица вновь раскалится до 30-ти градусов. В Волгограде же столбики термометров показывали все 40 градусов. В тени..
- С начала недели на всей территории Европейской России установилась по-настоящему летняя жаркая погода. Ежедневно в десятках населенных пунктов фиксируются местные рекорды формата «самое жаркое 3-е июля за всю историю наблюдений». Это касается городов Центральной России, в том числе и Москвы. Здесь температуры +32-33 градуса - это действительно аномалия, - подтверждает Денис Солодовников. - К слову, фигурирующие в сводках и метеостатистике температуры - результат наблюдений на метеорологических площадках. По действующим методикам замеры проводятся в тени, при условии проветривания, на высоте 2 метра над грунтом с естественной растительностью. На солнце над раскаленным асфальтом, температура, конечно же, будет заметно выше. Что касается Волгограда, то речи ни о каких аномалиях не идет. Напротив, нынешняя погода вполне стандартна для нашего региона.
Несмотря на то, что на раскалённых улицах буквально плавится асфальт, до температурных рекордов Волгограду еще далеко. Денис Солодовников напоминает, что в июле температурный максимум достигал 42 градусов в тени.
- По волгоградской меркам жара вполне терпимая, - убежден заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ.  - Тем более, что ночью в городе держатся вполне комфортные температуры, и город успевает остыть.
Экстремальная жара, отмечает волгоградский географ, вовсе не в новинку для жителей Волгоградской области. Впрочем, даже пиковые отметки вовсе не показатель глобального потепления. 
- В Волгограде всегда было жаркое лето. А вот зимы в нашем регионе и впрямь становятся теплее, - комментирует Денис Солодовников. - В условиях меняющегося климата мы чаще встречаемся с экстремальными значениями метеопоказателей. Например, в этом году необычайно теплым выдался апрель. Температура вплотную приближалась к рекордной для Волгограда отметке +31 градус. Май же был непривычно прохладным и вместе с тем сухим (с минимальным количеством осадков). В этом сезоне запомнился и мощный заморозок в ночь на 11 мая - в Волгограде заморозки редко отмечаются позже первых чисел мая. Увеличилось число дней с сильным ветром. Всё это в комплексе говорит о том, что погода становится менее предсказуемой, может всё больше отклоняться от средних многолетних значений. Становятся менее достоверными прогнозы, отработанные алгоритмы метеорологических расчетов иногда не срабатывают. Например, в мае такие важные для аграриев дожди прогнозировались почти ежедневно на завтра-послезавтра, но в большинстве случаев не происходили. Все эти погодные аномалии в сумме и являются глобальным потеплением.

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