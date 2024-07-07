Непредсказуемая волгоградская погода, которая в этом сезоне уже не раз вмешивалась в планы местных фермеров, рискует сдвинуть начало арбузного сезона. По словам специалистов, из-за скачков температур по-настоящему спелые ягоды появятся на прилавках на пару недель позже обычного.

По традиции многокилограммовые ягоды появятся на витринах уже в конце июня. Несмотря на справедливые опасения горожан, некоторые продавцы готовы поручиться не только за сладость своего товара, но и с уверенностью заявить: «Привезли из Быково».

— В начале лета мы получаем только всходы. А вот выросшие без полива арбузы отправляются в продажу в августе, — рассказывает старший научный сотрудник Быковской селекционной станции Елена Варивода. — В нашей части региона апрель и май прошли без осадков. Однако из-за поздних всходов урожай богарных арбузов, скорее всего, пойдет на пару недель позже обычного — ориентировочно к середине августа. Фермеры, которые сеяли под пленку и поливали свои ягоды, могут начать сезон и раньше.

Уступку погоде в этом году пришлось сделать и фермерам из Камышинского района. Правда, в их случае традиционный график подвинула необычайно теплая весна.

— Обычно мы сажаем арбузы 9 мая, — рассказывает жительница Камышинского района Елизавета Грошева. — Но в этом году тепло пришло так рано, что мы начали работу уже 28 апреля. Потом в регион нагрянули заморозки, и мы боялись, что семечка попросту замерзнет. К счастью, обошлось — к тому моменту она еще не успела прорасти. Какой будет урожай в этом году, не загадываем. Но всходы уже есть. Надеемся, что к середине августа будем собирать первые ягоды.

В этом году погодные «американские горки» спутали планы волгоградских фермеров и дачников. После непривычно теплого апреля регион буквально зазнобило — ночами температура воздуха опускалась до минусовых отметок. Из-за резкого похолодания жители остались без привычного урожая вишни, черешни, абрикосов и слив. Немалый урон погода нанесла и аграриям. Из-за гибели посевов в 32 муниципальных районах в Волгоградской области установили режим ЧС регионального значения.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»