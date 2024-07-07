В Волгоградской области более 50 специалистов и больше 30 единиц техники ликвидируют возгорание растительности в Старополтавском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

— Районные службы функционируют в режиме повышенной готовности. На месте возгорания работают глава района, руководство облкомприроды. К ликвидации пожара привлечены отряды МЧС, региональной противопожарной службы — всего 54 человека, задействовано 34 единицы спецтехники, — пояснили в профильном комитете.

Уточняется, что очаг возгорания находится в отдалении от населенного пункта.





При этом местные сегодня сбросили видео, на котором видны клубы дыма над лесом. Утверждается, что по верхушкам горит сосновый бор и ко всему прочему поднялся сильный ветер. Ранее жители села Салтово высказывали опасение, что пламя может подойти вплотную к жилым постройкам.

В свою очередь в региональном главке МЧС России поясняли, что возгорание, возникшее накануне, ликвидировали, но сегодняшней ночью огонь вспыхнул опять.

В спасательном ведомстве отметили, что 7 и 8 июля в отдельных северо-восточных (северная часть Палласовского района, Николаевский, Старополтавский, Быковский), отдельных районах южной половины (Иловлинский, Клетский, Калачевский, Суровикинский, Чернышковский, Котельниковский, Октябрьский, Волжский, Светлоярский, Ленинский, Среднеахтубинский, Городищенский, Дубовский) Волгоградского региона и в областном центре ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

В отдельных юго-восточных районах (южная часть Палласовского района) и в отдельных районах северной половины (Новоаннинский, Алексеевский, Еланский, Киквидзенский, Серафимовичский, Кумылженский, Михайловский, Даниловский, Камышинский, Котовский, Фроловский, Ольховский) Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность.

Напомним, в Волгоградской области продлен срок действия запрета на посещение лесов из-за экстремальной жары. Гидрометцентр РФ спрогнозировал в период с 5 по 7 июля на территории Волгоградского региона аномальную жару до +41º.

В условиях особого противопожарного режима запрещено посещать леса. При возникновении пожара следует немедленно сообщать по номеру «101».

Видео: читатели ИА «Высота 102»