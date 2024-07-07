В Волгограде заработала обводная труба на месте разрушенной станции

В Красноармейском районе Волгограда, где накануне, произошел взрыв и разрушение здания насосной станции, сегодня, 7 июля, смонтирован обводной трубопровод, сообщает V102.RU со ссылкой на муниципалитет.

— Конструктивно он соединяет технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной КНС. Суммарной мощности установленных насосов достаточно для перекачки всего объема поступающих стоков, — заверили в горадмине.

Уточняется, что из металлических труб диаметром более 600 миллиметров и нескольких насосов смонтировали трубопровод протяженностью около 60 метров. Также была произведена установка насосов. Конструкция позволит обеспечить бесперебойную поставку коммунального ресурса.

— Монтаж временных коммуникаций обеспечивает специалистам доступ к поврежденной станции, а также стабильное функционирование системы водоотведения, — добавили в мэрии города-героя.

Напомним, ранее Бочаров сообщил о выполнении первого этапа работ на КНС в Волгограде. Мэр города Владимир Марченко пообещал монтаж двух насосов на обводной ветке.

Видео: администрация Волгограда