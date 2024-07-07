Общество

«Шли по лужам с горячей водой»: в Волжском сняли на видео пар от раскаленного асфальта

Общество 07.07.2024 17:59
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07.07.2024 17:59

В Волжский Волгоградской области пришел долгожданный, но кратковременный дождь, который оставил после себя причудливый пар. 



— Посмотрите, какой пар после дождя. Такой раскаленный был асфальт. Сейчас шли по лужам с горячей водой, — поделились читатели V102.RU.  

Волжане сняли  эпичное видео на улице Коммунистической. По их словам, дождь шел всего полчаса и при этом ярко светило солнце. 

Напомним, накануне МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской области. Гидрометцентр России сегодня выдал предупреждение об аномальной жаре.  

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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