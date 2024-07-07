В Волжский Волгоградской области пришел долгожданный, но кратковременный дождь, который оставил после себя причудливый пар.





— Посмотрите, какой пар после дождя. Такой раскаленный был асфальт. Сейчас шли по лужам с горячей водой, — поделились читатели V102.RU.

Волжане сняли эпичное видео на улице Коммунистической. По их словам, дождь шел всего полчаса и при этом ярко светило солнце.

Напомним, накануне МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской области. Гидрометцентр России сегодня выдал предупреждение об аномальной жаре.

Видео: читатели ИА «Высота 102»