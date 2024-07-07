В Волгоградской области на видео попал крупный пожар

Спасатели продолжают тушить крупный ландшафтный пожар в селе Салтово Старополтавского района Волгоградской области, сообщает V102.RU.
По сообщениям местных жителей, огонь накануне охватил лесной массив. Люди опасались, что пламя перейдет на дома.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что ранее возгорание ликвидировали, но сегодняшней ночью огонь вспыхнул снова.
— На месте работают сотрудники МЧС. Угрозы населенному пункту нет, — добавили в пресс-службе МЧС России.
Напомним, в Волгоградской области продлили срок действия запрета на посещение лесов из-за экстремальной жары.
Видео: «Волгоград 24»