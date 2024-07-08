Общество

В Волгоградской области нашли долгожителей Петра и Февронью

Общество 08.07.2024 10:09
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08.07.2024 10:09


В День семьи, любви и верности, связанный со святыми Петром и Февронией Муромскими, который отмечается сегодня, 8 июля, в Волгоградской области нашли носителей этих имен. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального отделения СФР, Пётр и Феврония почтенного возраста живут в Камышине. На данный момент самому возрастному Петру 104 года, а Февронии – 94. 
Малыши с именами Петр и Феврония живут в Волгограде. Самый маленький Петя появился на свет всего девять месяцев назад. Самой юной  Февронии  - два года. 
Между тем, по данным Волгоградстата, по итогам переписи населения  в Волгоградской области проживает 605,5 тысяч семей. В прошлом году в регионе было заключено 13984 брака. Самый популярный возраст для вступления в брак у женихов – от 25 до 29 лет, у  невест – от 20 до 24 лет. Больше всего браков традиционно заключают в августе и сентябре.
В прошлом году в регионе родилось 16714 малышей, из них мальчиков – 51%, девочек – 49%. В 2023 году в Волгоградской области родились 161 двойня, 2 тройни, 1359 малышей-богатырей весом более 4 кг. 38% впервые стали мамами в прошлом году, у 33% мам появился второй малыш, 18% женщин получили статус многодетных после рождения третьего ребенка. В 7% семей воспитывают четверых детей, а в 4% - пять и более. В Волгоградстате отметили, что в регионе многодетных семей стало на 3,1 тысяч больше.

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