В Волгоградской области нашли долгожителей Петра и Февронью

В День семьи, любви и верности, связанный со святыми Петром и Февронией Муромскими, который отмечается сегодня, 8 июля, в Волгоградской области нашли носителей этих имен. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального отделения СФР, Пётр и Феврония почтенного возраста живут в Камышине. На данный момент самому возрастному Петру 104 года, а Февронии – 94.

Малыши с именами Петр и Феврония живут в Волгограде. Самый маленький Петя появился на свет всего девять месяцев назад. Самой юной Февронии - два года.